Roma, rifiuti AMA a Talenti: rivolta dietro l'angolo. Parte la petizione: ecco come firmare

Non erano bastati i miasmi del TMB Salario, il 3 municipio torna assediato dai rifiuti. Il Comune di Roma ha infatti individuato a Talenti una delle 4 aree in cui i camion potranno scaricare la spazzatura raccolta da cassonetti e bidoni. I residenti sono sul piede di guerra: "Dopo la chiusura del TMB Salario pensavamo di aver vinto una guerra, invece era una battaglia. La guerra riprende per un'altra discarica". Le proteste montano su Facebook e non solo. Ben presto si arriverà alle manifestazioni e il nuovo comitato "No al sito trasferimento rifiuti a Talenti", ha già indetto la prima riunione: «Mercoledì 29 alle ore 19 ci incontriamo a piazza Talenti (lato Conad) per discutere tra cittadini come organizzare iniziative e manifestazioni. Non mancate!». A poco sono servite le parole di Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio, sempre attraverso i social: «Non abbiamo alcuna intenzione di far sostare o trattare la spazzatura a via Ave Ninchi. Il trasbordo dei rifiuti, ossia il semplice trasferimento di essi da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande, è un’attività necessaria per condurre il carico negli impianti e si svolge già in diverse zone della città con un impatto minimo su chi le abita. Dunque non ci sarà alcuna trasferenza, stoccaggio o simili». Fratelli d'Italia è pronto alle barricate in strada, e nella stessa direzione va il minisindaco del III Municipio che minaccia: «Via Ave Ninchi è a pochi metri dalle case, dove i cittadini, spesso di ceto medio, hanno investito i propri risparmi per comprare casa, a pochi metri dal Parco Talenti che è ormai il cuore del quartiere. Forse l'AMA ha delle carte non aggiornate e continua ad agire contro i cittadini con le stesse superficialità e approssimazione che tanti danni hanno già fatto».

RACCOLTA FIRME - Il nuovo comitato ha anche organizzato una raccolta firme: «È attiva sulla piattaforma Change.org la petizione per fermare la realizzazione dell'impianto di trasferimento rifiuti in via Ave Ninchi. La petizione è indirizzata al Sindaco di Roma che riceverà le notifiche di tutte le firme tramite i social network. Per questo motivo è fondamentale fin da subito raggiungere migliaia e migliaia di firme, condividendo il link sulle chat whatsapp, su facebook, via mail e su ogni altro tipo di canale di diffusione». PER FIRMARE LA PETIZIONE CLICCA QUI -> http://chng.it/SXjLBWtS