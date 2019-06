Roma, sciopero dei mezzi: le info di martedi 25 giugno

Sciopero dei mezzi a Roma previsto per questo martedì 25 giugno. Uno sciopero che rischia di creare grossi disagi. Era quello programmato per il 20 giugno e rinviato dopo una riunione tra i sindacati e la prefettura, con la motivazione che coincideva con il concorsone dei 'navigator'. Lo sciopero sarà attuato da Usb e Orsa, fra le 8.30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse (Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido).