Roma, sconfitta a tavolino per la Primavera: le precedenti violazioni dei giallorossi

La Roma ci ricasca. La Lega Serie A ha infatti annunciato di aver accolto il ricorso dell'Empoli in merito alle violazioni del regolamento commesse dal club giallorosso durante la gara del campionato di Primavera 1 contro i toscani. Una vicenda che ricorda grottescamente il precedente, che vede come protagonisti sempre i giallorossi, che nel corso della stagione 2020-2021 si videro assegnate due sconfitte a tavolino. La prima, a inizio stagione, per aver schierato in campo un calciatore squalificato, e la seconda, ancor più assurda, in Coppa Italia contro lo Spezia per aver effettuato sei sostituzioni, una in più del massimo di cinque.