Roma, tegola per Fonseca: perde un giocatore importante in vista della gara contro la Juventus

Brutte notizie per la Roma di Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. I giallorossi dovranno infatti fare a meno del difensore Chris Smalling che ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Non sono ancora noti i tempi di recupero ma certamente nn potrà scendere in campo nell'importante gara di sabato.

