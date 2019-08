Roma, Under: "Prima il Genoa, poi penseremo alla Lazio. E la promessa..."

Il campionato è ormai alle porte e oltre alla prima giornata si avvicina anche il derby dell'1 settembre. La Lazio nel frattempo prepara la sfida con la Sampdoria, la Roma quella con il Genoa, ma Under a Roma Tv non può non pensare anche alla stracittadina: "Il primo match sarà fondamentale per noi. Vinciamo subito la prima partita e poi pensiamo al derby. Qui la partita contro la Lazio è molto attesa. In questo momento non voglio parlarne troppo, spero che la prima settimana passi bene e dopo il match contro il Genoa potremo parlarne. Posso però promettere che ritorneremo a giocare la Champions League". Il primo scontro diretto arriva già alla seconda.

LAZIO, IL COMUNICATO UFFICIALE SULL'OPERAZIONE DI LAZZARI

CALCIOMERCATO LAZIO, LE CIFRE DELL'AFFARE PAVLOVIC CON IL PARTIZAN

TORNA ALLA HOME PAGE