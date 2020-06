Roma: Zaniolo affida la sua immagine a Fedez, ma l'esordio...

Nicolò Zaniolo è prossimo a tornare in campo. Dopo il grave infortunio accusato a gennaio, il calciatore sta intensificando il lavoro e spera di tornare a disposizione di Fonseca per il rush finale. Mentre in città i tifosi giallorossi sono preoccupati per una sua possibile cessione per sistemare il bilancio societario, lui ha deciso di migliorare la propria immagine. Il centrocampista si è affidato alla Doom Entertainment gestita de Fedez. Il rapporto tra i due è nato a distanza a livello telematico durante il lockdown. Il cantante ha visto del potenziale nel giocatore, mentre Zaniolo ha scelto il rapper per aumentare la sua visibilità extra-campo. Gli esordi, però, c'è da dire che non sono dei migliori. I dettagli dell'accordo non sono stati ufficializzati, ma i social del giocatore non appaiono perfetti con refusi e piccoli errori nei post (spazi e punteggiatura da rivedere). Fa specie, però, soprattutto il commento del marito di Chiara Ferragni con tre fiamme sotto al post di qualche settimana fa del classe 1999. Un post in cui l'ossessione antilaziale è abbastanza evidente e che magari, invece di essere incoraggiato e applaudito, poteva essere modificato o risparmiato.