Roma, volantini in città contro la società: "Svendita totale" - FOTO

Continua la protesta dei tifosi della Roma contro Pallotta e la società. Nella notte di ieri, davanti a Trigoria, ai negozi ufficiali e sparsi per la città sono comparsi dei volantini. I fogli, del tutto simili a quelli delle offerte dei negozi, ritraggono Zaniolo, Diawara, Under, Pellegrini e Kluivert con una percentuale di sconto e con "Svendita totale, dal 1°settembre per rinnovo assortimento" come titolo. La situazione economica della società giallorossa preoccupa i tifosi e il patron americano sta cercando dei soci per sistemare i conti. Qualora non dovesse riuscirci, la Roma sarebbe costretta a vendere i pezzi pregiati della propria rosa e i cinque sembrano i prescelti per riequilibrare i bilanci. Un periodo nero per la dirigenza già contestata domenica per aver festeggiato il compleanno in una data che non viene riconosciuta dalla tifoseria. Il tutto alla vigilia della ripresa del campionato in cui la squadra di Fonseca insegue un posto in Champions fondamentale per evitare il peggio dal punto di vista economico e sportivo.

Stadio Roma, continua lo scontro tra Comune e opposizioni: i dettagli

Roma, Fonseca: "Vogliamo vincere. Lazio? Si conoscono da anni"

TORNA ALLA HOMEPAGE