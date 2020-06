Stadio Roma, il Comune dà l'ok ma l'opposizione fa muro: "Poca trasparenza"

Continua a far discutere il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Se da una parte c'è il supporto favorevole di Angelo Diario (Presidente Commissione Sport del Comune di Roma), dall'altra c'è l'opposizione in Campidoglio, che con Giulio Pelonzi ne spiega le motivazioni: "Non abbiamo mai avuto aggiornamenti in questi mesi e ora leggiamo che si è vicini a una definizione del progetto. Noi siamo sempre stati favorevoli al progetto, ma con forti peplessità sull'area. Senza le modifiche da noi emendate, la nostra posizione non cambierà: rimarremo contrari". Non solo il Pd, ma anche il Gruppo Misto - come riporta la rassegna di Radiosei - è sulla stessa linea: quella della convinzione che nel progetto Tor di Valle ci sia poca trasparenza.

Roma, volantini in città: "Svendita totale"

