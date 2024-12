Roma, Zazzaroni: "Celik in campo per disperazione. Dovbyk più biscia che boa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la débacle della Roma contro il Como. Il giornalista ha utilizzato parole dure nei confronti di alcuni interpreti, 'salvando' Ranieri: "Ranieri non merita una sconfitta del genere. Non merita un secondo tempo come quello di Como. Non merita le prestazioni di Celik, Le Fée, Hermoso, Dovbyk, Soulé e ci aggiungo gli altri, tutti - escluso Koné - abbondantemente sotto la sufficienza. La rete di Alessandro Gabrielloni, 30 anni, una carriera trascurabile tra la C e la B, è in fondo la giusta punizione a una squadra che dopo una mezz’oretta s’è dimenticata di giocare. [...] Abdul non può essere l’esterno destro di una squadra che ha qualche ambizione e molte urgenze".

"Celik è da tempo uno strabocciato mandato in campo per disperazione; Hermoso e Le Fée si prendono troppi rischi per quella sorta di arroganza che prevale nei giocatori eccessivamente sicuri dei propri piedi; Angeliño è una buona riserva; Dovbyk al momento è più biscia che boa. Anche Dybala non ha fatto granché. [...] Il guaio è che a gennaio non si può acquistare la mentalità di Sofia Goggia o Federica Pellegrini: non è più in commercio e, se lo fosse, costerebbe uno sproposito".

