Roma, Zeman: "26 maggio? Rimpiango di non esserci stato. Quella coppa era da vincere"

"Io capisco che un allenatore che viene dall’Ucraina possa trovare delle difficoltà, però c’è una differenza tra quello che dice e quello che si vede in campo. L’unica partita bella è stata contro la Lazio, che purtroppo non abbiamo vinto, poi però non ha dato seguito". A parlare così a Centro Suono Sport è Zdenek Zeman. Il tecnico boemo ha parlato della Roma attuale ed è tornato anche sul passato e in particolare al 2013. Lui, che sedeva sulla panchina giallorossa, è stato esonerato senza poter allenare Totti e compagni nella storica finale persa contro la Lazio il 26 maggio. Zeman ha il rimpianto di non esserci stato e pensa che magari con lui in panchina al posto di Andreazzoli le cose sarebbero potute andare in maniera diversa: "26 maggio? Eh sì, il rimpianto c’è. Ci credevo. La Coppa Italia era sempre qualcosa da vincere, sia per me che per la società". Invece ci ha pensato Lulic a risolvere la finale permettendo a Mauri di alzare al cielo la Coppa Italia regalando ai tifosi biancocelesti una delle soddisfazioni più grandi della loro storia.

