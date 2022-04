Romagnoli e il flirt con la stella dei reality: lei nega, ma...

Il difensore sta pensando al proprio futuro e si spera possa indossare la maglia della Lazio. Intanto il suo nome è anche al centro del gossip...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessio Romagnoli sta lottando con il Milan per il titolo e pensa anche al suo futuro. Il suo contratto con i rossoneri è in scadenza a giugno e la Lazio è alla finestra per portarlo nella Capitale. Il giocatore spera di realizzare il suo sogno e di indossare finalmente la maglia con l'aquila sul petto. Oltre al calciomercato, il nome del difensore è rimbalzato sui rotocalchi del gossip per un presunto flirt direttamente dal passato. Il giocatore, infatti, avrebbe avuto una relazione con Soleil Sorge. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

