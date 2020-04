Romulo: "La Lazio è una grande famiglia. Sulla mancata permanenza..."

Sei mesi in biancoceleste poi il ritorno al Genoa e il passaggio al Brescia in prestito. Romulo però non vuole tagliare il cordone che lo lega alla Lazio e molto spesso su Instagram pubblica foto dei momenti più belli della sua esperienza nella Capitale. In collegamento con il giornalista Andersinho Marques è tornato a parlare della squadra di Inzaghi: "Ancora oggi i tifosi della Lazio mi scrivono, dimostrano un grande affetto per me. Ho stretto amicizia con i brasiliani che giocavano in biancoceleste, poi in particolare con Bastos, Strakosha, Parolo e Caicedo. La Lazio è una grande famiglia". Sulla richiesta del perché non sia rimasto: "Solo Tare lo sa".

LAZIO, LA FESTA DI COMPLEANNO DI MISTER INZAGHI

SERIE A, GRAVINA PARLA DI UNA NUOVA IPOTESI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE