Ronaldo, dalla Lazio al Napoli: il record negativo fa il giro del mondo

NAPOLI-JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO - Non è ripresa nel migliore dei modi la stagione di Cristiano Ronaldo. Sia contro il Milan in semifinale sia contro il Napoli in finale, CR7 non è riuscito a segnare perdendo anche la Coppa Italia. Ma c'è di più. Così come Sarri, ha perso due finali consecutive: la Supercoppa italiana contro la Lazio a dicembre e con il Napoli questa sera. È la prima volta assoluta in carriera che Ronaldo perde due finali di fila a livello di club e il record negativo fa certamente notizia.