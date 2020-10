Rooney, l'imitatore Farley ironizza: "Mi ha chiamato la Lazio, ma non mi piace la Spagna" - VD

Sul profilo Twitter di Sky Sport Premier League è stato pubblicato un divertente siparietto che ha Wayne Rooney e la Lazio come protagonisti. Il noto comico inglese Darren Farley ha imitato lo storico ex calciatore del Manchester United, ironizzando su un clamoroso retroscena di mercato: "Mi ha chiamato la Lazio, ma non mi piace la Spagna".

"Lazio came in for me but I didn't fancy Spain" 🇮🇹🤷️🇪🇸@WayneRooney has been weighing up his options this deadline day 😂@DFImpressionist | #DeadlineDay pic.twitter.com/ECWIwAApAp