Roma, l'operazione Smalling non è più un caso: arriva la conferma dalla Lega

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Allarme rientrato. È arrivato anche l'ok della Lega, a cui ha fatto seguito anche il comunicato del Manchester United: "Il Manchester comunica di aver raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento di Chris Smalling. Tutti al Manchester United desiderano ringraziare Chris per i suoi anni di servizio, dedizione e professionalità e gli augurano tutto il meglio per il suo futuro".

AGGIORNAMENTO ORE 22.20 - In attesa della conferma da parte della Lega, la Roma ha ufficilizzato il trasferimento: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Chris Smalling dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".

La trattativa per portare Smalling alla Roma è andata avanti senza sosta negli ultimi giorni, fino a quando, qualche minuto fa, l'operazione sembrava essersi conclusa positivamente. Ora, però, il trasferimento è diventato un caso. Le parti in causa, quindi anche il giocatore e lo United oltre al club giallorosso, sono in attesa dell'ok della Lega, che tarda ad arrivare. La motivazione sarebbe da rintracciare, secondo Sportitalia, all'assenza di un documento obbligatorio, quale un foglio relativo all'indice di liquidità, in allegato al contratto. Friedkin sarebbe in questi minuti a colloquio con i vertici del calcio, ma i tifosi della Roma rimangono col fiato sospeso.

