Spadafora: "Il protocollo resta valido. Rischio stop campionato? Per ora no"

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Dopo l'incontro con Gabriele Gravina, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato altre dichiarazioni: "Ad oggi il protocollo in vigore è ancora quello giusto da adottare. Va chiaramente rispettato da tutti con il massimo rigore. Siamo in una situazione particolare anche quest'anno e vale per tutti, per la scuola, per tutte le altre industrie del paese e vale anche per un'industria importante come il calcio. Siamo di fronte a settimane e mesi in cui diovremo avere la capacità di adattare le nostre scelte in base a quello che succederà. La prudenza, che abbiamo già avuto come Governo e Figc per consentire al campionato di chiudere nel modo milgiore e a questo di ripartire, deve essere usata anche nei prossimi giorni. Se tutti quanti si atterranno alle regole rigide del protocollo tutto andrà bene. Poi se la situazione sanitaria cambierà, saremo pronti come Governo a fare la nostra parte. Il principio della tutela della salute deve andare sopra a ogni altra cosa. C'è il rischio di bloccare il campionato? Per adesso non corriamo questo rischio". Poi il ministro ha parlato dell'intervento delle Asl, dichiarando che è concesso solo nei casi gravi.

Vincenzo Spadafora, dopo l'incontro in videoconferenza con il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti sotto la sede della Figc a Via Allegri: "Un confronto utilissimo. Sulle questioni che riguardano il campionato ne parleremo con Gravina e la Figc. Abbiamo fatto un quadro sul calcio, con le visioni industriali: era un incontro programmato da tempo". Ora il meeting con il numero uno federale Gabriele Gravina.

