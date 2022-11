Russell Crowe, il Gladiatore di Roma pazzo per la Lazio: "Un vero privilegio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Innamorato di Roma ma soprattutto pazzo per la Lazio. Russell Crowe non ha mai nascosto il suo "debole" per la Capitale ma, ancor di più, la sua simpatia per la squadra biancoceleste. Dallo scatto con la maglia della Lazio ai video da "tifoso" che hanno fatto immediatamente il giro del web. Ora l'attore, conosciuto anche per aver vestito i panni del Gladiatore nel film omonimo, ha rilasciato altre dichiarazioni che sanno di ennesima dichiarazione d'amore. Intervistato da FanPage, ha spiegato: "Cosa mi colpisce di Roma? Il modo in cui la gente mi tratta quando vengo qui a Roma mi confonde ogni volta: le persone sono così gentili e generose e hanno anche un grande senso dell’umorismo, è tutto bellissimo. Mi sento un po’ come lo zio di tutti, un vero privilegio. Vedermi consegnare un titolo solo per fare qualcosa che sento così naturale mi porta a non capire bene il motivo di questo riconoscimento, ma va bene così. Non smetterò mai di dire alla gente che devono assolutamente venire qui a Roma per vivere la città e per fortuna io stesso continuerò a visitarla".

