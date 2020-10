Russia, duello al vertice della classifica: lo Zenit pareggia con lo Spartak Mosca

Si è appena conclusa la sfida di Premier League russa tra Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca. Il match tra le prime due squadre in classifica si è concluso in pareggio. Al gol dell'avversaria della Lazio in Champions League, siglato da Erokhin al 65', ha fatto seguito quello di Ponce per la compagine avversaria, arrivato all'86'. A servire il centrocampista classe '89 per la rete del vantaggio, Dzyuba, che di testa riesce a prolungare per il compagno di squadra. Alla decima giornata della competizione nazionale, i due club sono entrambe a 21 punti.

