Salernitana, Colantuono in bilico: Cagliari potrebbe già essere decisiva

Balla un'altra panchina in Serie A ed è nuovamente quella della Salernitana. Dopo l'esonero di Castori anche Colantuono adesso sarebbe in bilico. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino infatti nonostante il cambio di tecnico i granata faticano e sono ancora ultimi in classifica. Per questo lo scontro salvezza di domenica contro il Cagliari di Mazzarri potrebbe già essere decisivo per l'allenatore.

