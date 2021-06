Salernitana, De Luca jr: "Figc rispetti il merito sportivo". I tifosi: "Vogliamo chiarezza"

"La Figc è stata finora molto attenta, seria e responsabile. Auspichiamo la stessa chiarezza, la stessa serietà nelle prossime ore e la stessa attenzione a rispettare il merito sportivo". Sulle vicende della Salernitana, in vista delle decisioni di via Allegri sul trust creato ieri da Lotito e Mezzaroma per risolvere il nodo della doppia proprietà, interviene Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera e figlio del governatore della Campania. "La Salernitana - dice - ha conquistato sul campo la serie A e deve necessariamente disputare il campionato di massima serie. Faremo attenzione a che non vi siano carte bollate che limitino questo diritto conquistato sul campo. La Salernitana, la società e l'intera comunità attendono con ansia di poter disputare il campionato di massima serie la prossima stagione". Anche i tifosi hanno fatto sentire la propria voce, auspicando chiarezza sul futuro del club granata. "La tifoseria salernitana, che per passione non è seconda a nessuno, merita rispetto e merita di essere informata di quanto accaduto in questi 45 giorni", si legge in una nota a firma del direttivo del Centro di Coordinamento Salernitana Club. "Se trust è stato si faccia capire chi gestirà, e con quali sostanze, la delicata campagna acquisti. Pretendiamo spiegazioni in quanto non si scherza con i sentimenti dei tifosi".

