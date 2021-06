Salernitana, Gravina tuona: "La cessione dovrà avvenire nel rispetto delle regole"

"Lotito genera contraddizioni? Non amo personalizzare. A Lotito riconosco l'impegno attivo nel mondo del calcio e la sua scaltrezza. Sulla Salernitana però lo dico chiaro e tondo: la cessione della Salernitana dovrà avvenire nel rispetto delle regole, senza strane interpretazioni delle norme. Chi vuole bene alla Salernitana sa di cosa parliamo", con queste parole rilasciate a Il Messaggero il presidente della Figc Gabriele Gravina ha lanciato un avvertimento al patron Claudio Lotito che in tempi brevi dovrà decidere di vendere la Salernitana. La squadra allenata da Castori è arrivata in Serie A e per questo il presidente non potrà rimanerne a capo. La cessione del club tuttavia non è stata ancora operata, del resto Lotito ha tempo fino al 25 giugno.

