Salernitana in A, spogliatoio in festa: "L'anno prossimo all'Olimpico" - VD

Per la terza volta nella sua storia la Salernitana ha raggiunto la promozione in Serie A. Negli spogliatoi è stata subito festa grande. Molti calciatori granata hanno già giocato nella massima serie con la maglia della Lazio e il prossimo anno torneranno all'Olimpico da avversari. E' proprio questo il fulcro di uno dei cori più cantati dalla squadra di Castori e che si è potuto ascoltare live grazie alle dirette Instagram: "E tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico". Vedremo se chi è in prestito alla fine giocherà nell'impianto romano con la maglia granata o con quella biancoceleste.

