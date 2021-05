Salernitana, Kupisz attacca Balotelli: "Ma dove ca**o sta? Vai a fare i playoff!"

Continuano, come è giusto che sia, i festeggiamenti in casa Salernitana per aver raggiunto la massima serie 23 anni dopo l'ultima volta. Tantissimi i messaggi, i video e le dirette social postate dai calciatori tra cui spicca quella del centrocampista Tomasz Kupisz che si è lasciato andare, in modo molto colorito, ad alcune dichiarazioni nei confronti di Balotelli: "Ma dove ca**o sta Balotelli? Vai a fare i playoff in Serie B, ma dove ca**o siamo oh?!. Balotelli in SerieB, ma vaf*******", insomma non c'è molto da aggiungere, il messaggio sembra essere abbastanza chiaro.

