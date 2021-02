Salernitana, l'agente di Mantovani fa chiarezza: "Lazio? Vie del mercato infinite, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - I rapporti tra Lazio e Salernitana fanno spesso discutere. Soprattutto in Campania gli affari tra le due formazioni non vanno giù a una parte della tifoseria e dell'opinione pubblica. Tuttavia sia biancocelesti che granata sembrano beneficiare della situazione. La vicenda Akpa Akpro, per esempio, dimostra come le aquile abbiano tratto vantaggio. Un altro giocatore della squadra Castori che è stato più volte accostato ai capitolini è Valerio Mantovani. Il difensore dei campani è uno dei punti fermi della Salernitana e il suo futuro sembra all'Arechi come spiega l'agente Giovanni Ferro ai microfoni di Tuttosalernitana.com: “Lo scorso anno firmò un annuale che conteneva una clausola per il rinnovo triennale qualora avesse collezionato otto presenze da almeno un’ora nel corso della stagione. A Reggio Calabria è rimasto in campo tutta la partita facendo così scattare la clausola e infatti abbiamo già depositato il nuovo accordo. È orgoglioso di vestire questa maglia e vuole togliersi delle soddisfazioni con questo gruppo, per questo ha detto no ad altre propose. Posso assicurarvi che la Lazio non c'entra nulla con questo discorso e che la società non ha mai prospettato nessun futuro a tinte biancocelesti. Le vie del mercato sono infinite e, nel tempo, può accadere di tutto, ma al momento è onorato di essere un calciatore bandiera per la Salernitana".

Lazio, Reina fa 600 e la società è pronta a blindarlo: i dettagli

Lazio, il calcio di Inzaghi diventa fenomeno di studio: dall'Aston Villa al vice di Ballardini

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE