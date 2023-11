Salernitana - Lazio, bocciato l'arbitro Prontera: le sue pagelle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Non è un alibi per la Lazio, protagonista di una prestazione a dir poco scialba, ma un dato di fatto confermato anche dai principali quotidiani sportivi nazionali: l'arbitro Alessandro Prontera ci ha messo del suo per incidere sul match. Il direttore di gara della sfida dell'Arechi, infatti, è stato bocciato sia dal Corriere dello Sport che lo ha valutato con emblematico 4,5, sia dalla Gazzetta dello Sport che, invece, si è mantenuta sul 5. In entrambe le moviole viene segnalato innanzi tutto la necessità dell'intervento Var per fischiare un rigore che probabilmente era sanzionabile anche da campo, ma soprattutto l'errore su Gyomber. Ammonito in occasione del penalty, pochi secondi dopo il centrale slovacco si rende protagonista di un intervento duro e in ritardo su Marusic, meritevole della seconda ammonizione. Il fischietto di Bologna lo grazia, permettendo così a Pippo Inzaghi di intervenire nell'intervallo e mandare in campo Lovato al suo posto, allontanando il rischio di restare in dieci uomini e sotto di un gol.

CORRIERE DELLO SPORT - 4,5

GAZZETTA DELLO SPORT - 5