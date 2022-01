Salernitana-Lazio, le probabili formazioni: linea difensiva inedita per Sarri

Dopo la sconfitta nella trasferta di San Siro contro l'Inter, la Lazio torna in campo ancora una volta lontana dalle mura amiche dell'Olimpico. Sabato 15 gennaio, ore 18, i biancocelesti fanno visita alla Salernitana ultima in classifica che però è reduce da una convincente vittoria sul campo dell'Hellas Verona. All'andata era terminata 3-0 per gli uomini di Sarri con reti di Immobile, Pedro e Luis Alberto. Il Comandante studia l'undici migliore per sfidare Colantuono, ma deve fare i conti con alcune assenze dell'ultimo minuto. Non si sono visti a Formello nelle ultime sedute André Anderson e Basic. C'è il timore che possa c'entrare il Covid. Allarme rientrato per Reina e Hysaj che tornano a disposizione. Il tecnico biancoceleste è costretto a mettere mano ancora alla propria formazione. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Con il forfait di Acerbi e quelloprobabile di Radu, la coppia centrale sarà formata da Luiz Felipe e Hysaj, preferito da adattato a Patric. Sulla mediana sarà Luis Alberto ad affiancare Cataldi e Milinkovic. Davanti Immobile e Pedro praticamente certi di una maglia da titolare. Ballottaggio Zaccagni-Felipe Anderson su chi andrà a comporre il tridente.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Veseli; Zortea, Capezzi, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri; Djuric, Gondo. All.: Colantuono

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Reina, Patric, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, Bertini, Romero, Jony, Zaccagni, Muriqi, Moro. All.: Sarri