Salernitana - Lazio, uno sguardo ai diffidati: tre giocatori a rischio squalifica

Dopo il ko subito a Milano contro l'Inter la Lazio si prepara al match contro la Salernitana in programma sabato 15 gennaio alle 18:00. L'obiettivo è quello di ritrovare subito i tre punti anche se la squadra di Sarri dovrà stare molto attenta anche ai diffidati. Il prossimo impegno dei biancocelesti sarà infatti contro l'Atalanta e sono ben tre i calciatori a rischio squalifica: Cataldi, Luis Alberto e Marusic. Massima attenzione quindi ai cartellini gialli per non trovarsi in difficoltà nel prossimo turno.

