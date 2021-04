Salernitana, Lombardi: "È stato l'anno più duro della mia vita. Ora non mi resta che tifare..."

Questa porzione di 2021 non è stata indubbiamente positiva per Cristiano Lombardi, alle prese con un infortunio che l'ha tenuto per mesi ai box. Il calciatore, alla Salernitana ma in prestito dalla Lazio, ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram, sottolineando le difficoltà vissute: "È stato l’anno più duro della mia vita. Ho lavorato in silenzio e duramente senza espormi sui social. Solo chi mi è stato vicino sa quello che ho passato. Voglio chiarire che quello di mercoledì non è un nuovo infortunio serio. Io, in accordo con lo staff e la società, vedevo l’opportunità di poter dare un contributo per questo splendido finale che ci aspetta, e abbiamo provato ad accelerare una mia preparazione in vista di queste partite e ho avuto un piccolo risentimento che era messo in preventivo potesse succedere dopo tutti questi mesi senza giocare. Ora non mi resta che tifare con tutto il fiato questo gruppo strepitoso e prepararmi al meglio per la prossima stagione".

Lazio, caso tamponi. Corte d’appello: 12 mesi di inibizione a Lotito

Lazio Calcio a 8, Ledesma si presenta: "Sono tornato a casa e mi voglio divertire"

TORNA ALLA HOMEPAGE