Salernitana, trasferta contro la Lazio a rischio: limitazioni per i tifosi

Prossima trasferta sul campo della Lazio per la Salernitana, che giocherà ancora una volta in anticipo di venerdì allo stadio Olimpico, dove la Salernitana è imbattuta da tre partite consecutive tra Roma e biancocelesti. I granata infatti hanno pareggiato per 2-2 con i giallorossi sia quest'anno che nello scorso campionato ed hanno vinto l'anno scorso 3-1 in rimonta contro la società di Lotito. Non sarà però una trasferta libera per i tifosi della Bersagliera. Ci saranno infatti delle limitazioni con soli 500 posti a disposizione nel settore ospiti, trasferta che tra l'altro sarà consentita solo ai possessori di fidelity card residenti in Campania. Stesso trattamento che è stato riservato anche ai tifosi laziali per la gara d'andata, l'unica vinta all'Arechi in campionato. L'Osservatorio nazionale ha infatti inserito la sfida fra le due compagini tra quelle a rischio. La prevendita dovrebbe partire nei prossimi giorni.