Sampdoria, D'Aversa esonerato nella notte: Giampaolo in pole per sostituirlo

Roberto D'Aversa non è più l'allenatore della Sampdoria, il club blucerchiato avrebbe comunicato l'esonero al suo tecnico durante la notte come riportato da gianlucadimarzio.com. D'Aversa paga i 2 punti conquistati nelle ultime 5 partite e, in attesa dell'ufficialità della decisione della Samp, il primo candidato per prenderne il posto è Marco Giampaolo, con cui il club lavora per configurare un biennale.