Sampdoria - Genoa, in campo arriva un fumogeno lanciato con il paracadute

Che il derby della Lanterna sia uno dei più sentiti non è un segreto. In questo Sampdoria - Genoa i tifosi non sono nello stadio, ma si sono fatti sentire ugualmente. Al terzo minuto, infatti, la gara è stata interrotta a causa di un fumogeno arrivato all'interno impianto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i supporter lo avrebbero lanciato dall'esterno del Ferraris, facendolo atterrare tramite un paracadute incorporato. Fatto singolare, che ha costretto l'arbitro e gli addetti alla sicurezza a smaltire l'oggetto per far riprendere regolarmente la partita.