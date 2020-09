Sampdoria, Keita positivo al Covid-19: il comunicato del club

Non comincia al meglio la nuova avventura di Keita Balde alla Sampdoria. Il club blucerchiato ha infatti comunicato sul proprio sito la "debole" positività al Covid-19 dell'ex giocatore della Lazio, che a questo punto vede a rischio anche la partecipazione al match contro i biancocelesti del prossimo 17 ottobre viste le lungaggini della procedura medico sanitaria. Di seguito la nota del club: "L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo"

LE PAROLE DI INZAGHI SUL MERCATO

TARE CONFERMA L'ARRIVO DI PEREIRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE