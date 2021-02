Sampdoria, Keita promette gol alla Lazio: "Voglio segnare in ogni partita"

"Mi sento molto bene, sono molto contento. Il duro lavoro paga, la pazienza paga, ottenere buoni risultati anche nel calcio è la conseguenza delle cose fatte per bene. Sta arrivando tutto insieme e sono felice, lavoro sereno e devo continuare così". Cinque gol in undici partite disputate con la maglia della Sampdoria. Keita Balde Diao ha trovato il suo riscatto in quel di Marassi. "Ho trovato un ambiente buono, sono tutti bravi ragazzi, anche con gli altri dipendenti del club va benissimo, c’è feeling. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così", spiega l'ex biancoceleste ai microfoni del Secolo XIX. Poi sulla sfida alla Lazio: "Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere dall’avversario. Il fatto di sfidare un club dove sono stato bene non cambia il mio impegno: entro sempre in campo per vincere e sperando di segnare. L’avete visto contro l’Inter, lo vedrete con la Lazio", ha concluso.