Sampdoria - Lazio, domani parte la vendita dei tagliandi: info e prezzi

La Serie A 2019/20 scalda i motori, il via è previsto per questo fine settimana. La Lazio parte in trasferta. Una partita interessante e potenzialmente ricca di insidie, contro la Sampdoria di Di Francesco. Tramite un comunicato comparso sul sito ufficiale, la società biancoceleste ha diramato le informazioni per quanto concerne la vendita dei tagliandi del settore ospiti di Marassi: dal prezzo dei biglietti alle ricevitorie dove acquistarli (con la possibilità di farlo anche online). Ecco la nota: "La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 09:30 di martedi 20 agosto saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Sampdoria - Lazio (salvo diverse indicazioni da parte degli organi di P.S.)". Questi i dettagli della vendita:

- Gara: Sampdoria - Lazio

- Domenica 25 agosto ore 20:45

- Stadio Luigi Ferraris di Genova

- Prezzi del settore " Ospiti "(capienza ridotta di 871 posti a causa dei lavori di ristrutturazione): 20 €

- Inizio vendite martedì 20 agosto alle ore 09:30

- Fine vendite sabato 24 agosto alle ore 19:00

- Circuito ricevitorie: Listicket - Gruppo Ticketone

- Vendita on-line

- Codice di condotta allo stadio

- Introduzione striscioni

- Tagliandi per diversamente abili

LAZIO, PAVLOVIC A UN PASSO

PAIDEIA - ARRIVA LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE