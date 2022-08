Sampdoria - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Non c'è tempo per riposarsi. Con il Mondiale alle porte il calendario del campionato è compresso, ecco quindi arrivare il primo turno infrasettimanale. La Lazio giocherà la 4^ giornata di Serie A mercoledì 31 agosto alle 18:30 contro la Sampdoria a Marassi. La partita verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. In streaming sarà quindi possibile seguire la gara tramite l'app del broadcast inglese, ma anche su SkyGo e su NOW Tv. In tv invece basterà collegarsi a Sky, accedere a DAZN tramite l'app sul decoder o, in alternativa, accedere a DAZN tramite TIMVISION.