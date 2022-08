Sampdoria - Lazio: ecco chi arbitrerà il match e i precedenti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le prime due giornate con diverse polemiche arbitrali, il match contro l'Inter non ha portato strascichi significativi in materia di sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda la 4ª giornata di Serie A TIM, la gara Sampdoria-Lazio è stata assegnata al signor Gianluca Aureliano della sezione di Bolgna. Il club biancoceleste non ha un buon ricordo della sua prima e ultima sfida arbitrata dal fischietto emiliano: si tratta infatti della sconfitta interna per 1-3 contro l'Udinese del 29 novembre 2020. Quattro precedenti invece con la Sampdoria, con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta.