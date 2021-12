Sampdoria - Lazio, Fabbri espelle Milinkovic: ecco cosa gli ha detto il serbo

Secondo tempo difficile per la Lazio nella gara vinta contro la Sampdoria per 3-1. I biancocelesti infatti hanno giocato quasi tutta la ripresa in dieci uomini per l'espulsione di Milinkovic-Savic. Il Sergente già ammonito ha protestato in maniera veemente contro il direttore di gara che poi ha estratto il secondo giallo e lo ha espulso. Al termine della gara il tecnico Maurizio Sarri ha rivelato quali sono state le parole del giocatore: "Sergej ha solo detto: 'Nell’azione prima non hai visto un c***o'" in riferimento al fallo non fischiato di Adrien Silva. Insomma queste le parole che hanno portato Fabbri a espellere il giocatore.

