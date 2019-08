Sampdoria - Lazio habitué della 1° giornata: bilancio in perfetta parità

SAMPDORIA - LAZIO - Ancora poche ore e poi sarà di nuovo Serie A, con Parma-Juventus a dare il via al campionato. Di tutte le gare che si disputeranno tra oggi e lunedì, Sampdoria - Lazio sarà il match più disputato alla 1° giornata: per ben sei volte, infatti, i biancocelesti hanno iniziato il loro cammino in Serie A a Marassi contro i blucerchiati. Il bilancio è in perfetta parità: due vittorie per parte e due pareggi. L'ultimo precedente risale alla 1° giornata del campionato 2010-2011, quando la Samp si impose per 2-0 sulla Lazio di Edy Reja: di Cassano su rigore e Guberti i gol per i padroni di casa.

