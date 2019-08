Sampdoria - Lazio, la carica della squadra sui social: "Avanti così!" - FOTO

La Lazio inizia col piede giusto: tre gol e altrettanti punti in classifica. La vittoria alla prima di campionato, oltre a essere di buon auspicio, prepara gli animi in meglio in vista del derby di domenica prossima. Grazie alla bella prestazione realizzata contro la Sampdoria, l'entusiasmo è già alto. Dal vivo come sui social. Il primo ad applaudire i biancocelesti è Lucas Leiva: "Bravi ragazzi!", ha scritto il centrocampista - oggi semplice spettatore - ai suoi compagni. Lo ha imitato Luiz Felipe, che ha rivolto alla squadra lo stesso complimento. Poi è arrivato il punto di vista di Acerbi, saggio come sempre: "Abbiamo iniziato nel migliore dei modi". Adekanye annuisce: "Ve l'avevo detto ragazzi che eravamo pronti!". Quindi è la volta dell'uomo dei 101 gol, Ciro Immobile: "Grande lavoro, avanti aquile!". Ed ecco come il bomber chiama la squadra: "Family", con tanto di cuore celeste ad accompagnare la dichiarazione d'amore. Si aggiunge al coro il "Sergente" Milinkovic: "Grande inizio!", urla dalla prima fila. L'ultima voce è quella di Manuel Lazzari: "Ottimo inizio!" .

