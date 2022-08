Sampdoria-Lazio, le quote del match: biancocelesti favoriti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la super vittoria dell'Olimpico contro l'Inter, la Lazio torna in campo questo pomeriggio con la Sampdoria. Una gara tosta per i ragazzi di Sarri che giocheranno su un campo difficile contro una squadra affamata e reduce dai quattro schiaffi presi a Salerno. Nonostante questo, i bookmakers vedono comunque i biancocelesti favoriti. La vittoria della squadra ospite quota circa 1.90, 3.60 per il segno X, mentre il successo dei blucerchiati paga 4 volte la posta. Occhio al segno Goal con Immobile e compagni che hanno realizzato cinque reti nelle prime tre. Ancora a zero, invece, il bottino della Samp. Entrambe le squadre segnano quota 1.70, a 2 il NoGoal. Quante volte si gonfierà la rete nel match del Ferraris? Più di due gol (Over 2,5) a 1.8, l'Under a 1.95.