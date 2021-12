Sampdoria, nuovo cda: assemblea azionisti il 27 dicembre

La Sampdoria non ha ancora eletto il nuovo consiglio d'amministrazione dopo le dimissioni del presidente Ferrero. L'assemblea degli azionisti era convocata per la giornata del 24 dicembre, ma come comunicato dalla stessa società blucerchiata, è stata rinviata al 27 dicembre. Lunedì quindi dovrebbe essere nominato il nuovo presidente e l'intero cda.