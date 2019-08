Sampdoria, oggi doppia seduta: il punto sull'infortunio di Maroni

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, la Sampdoria si ritroverà oggi sul campo del Mugnaini con una doppia seduta per preparare la sfida con la Lazio. Ieri, Di Francesco ha diviso la squadra in due gruppi, predisponendo lavoro di recupero atletico per coloro maggiormente impiegati a Crotone, e un allenamento completo a livello tecnico-tattico su spazi ridotti per tutti gli altri. Per quanto riguarda Gonzalo Maroni, reduce del trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, è già partito il programma di recupero, tra terapie e fisioterapia. Previsto uno stop di una ventina di giorni: per la Lazio, dunque, dovrebbe essere out.

