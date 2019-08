Lazio, tutti a tavola per fare gruppo: stasera cena di squadra

Dopo il pranzo di ieri a Formello, la Lazio si concede il bis a tavola. Si sa, per fare gruppo non c'è nulla di meglio di una bella mangiata tutti insieme. E infatti, questa sera i biancocelesti si incontreranno al centro di Roma, appuntamento in un noto ristorante della Capitale per trascorrere qualche ora insieme. In vista dell'inizio del campionato: la squadra di Inzaghi scenderà in campo domenica sera per la sfida con la Sampdoria. La preparazione alla nuova stagione passa anche per queste occasioni.

