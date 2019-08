Calciomercato Lazio, il retroscena: dopo Yazici c'era Bardhi

Non solo Yusif Yazici, convolato a nozze con il Lille nelle settimane scorse. La Lazio aveva sondato anche un altro nome, quello di Enis Bardhi. Il retroscena arriva dalla Spagna: il centrocampista, classe '95, gioca con la maglia del Levante e della Nazionale macedone. Tecnica e tanti gol (nel 2017/18, 9 in 26 presenze, la stagione successiva 3 e 4 assist in 36 prestazioni), c'è chi lo paragona a Modric. Il suo cartellino vale una decina di milioni. Fino a qualche settimane fa, era tra i profili approfonditi dalla Lazio per il centrocampo, come Szoboszlai. Ormai, con Milinkovic sempre più vicino alla permanenza - nelle ultime ore, si è parlato solo di un'offerta dell'Inter - , la Lazio ha mollato la presa.

