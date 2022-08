Sampdoria, problemi per Giampaolo: un giocatore è a rischio con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tegola per Marco Giampaolo. L'allenatore oggi sarà impegnato con la sua Sampdoria nella partita contro la Salernitana. I problemi sorgono dal momento in cui tra i convocati figura un assente. Come riporta Sampdorianews.net, Nicola Murru nell’allenamento andato in scena ieri ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il difensore, visto l'infortunio, sembra così essere verso il forfait anche per la sfida contro la Lazio in programma mercoledì alle ore 18:30. Gli altri indisponibili per la trasferta di Salerno sono Andrea Conti, Manuel De Luca e Simone Trimboli.