Sampdoria subito in campo in vista della Lazio: tre giocatori a parte

Dopo la sonora sconfitta rimediata a Salerno, la Sampdoria torna in campo per preparare la sfida contro la Lazio, in programma mercoledì ore 18:30 a Marassi e valida per la quarta giornata di Serie A. Il club blucerchiato ha pubblicato il report dell'allenamento odierno svolto sul campo di Bogliasco: "La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Marco Giampaolo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: da un lato i maggiormente impiegati con la Salernitana, dall’altro gli altri componenti della rosa, alle prese con un allenamento completo. Terapie per Nicola Murru, alle prese con il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Salerno; Andrea Conti e Simone Trimboli proseguono invece i rispettivi programmi di recupero. Riposo post-intervento infine per Manuel De Luca. Domani, martedì, nuovo appuntamento mattutino al “Mugnaini” in vista della sfida con la Lazio, in programma mercoledì al Ferraris".