Sampdoria, verso la Lazio: aggiornamenti su Sensi

Mancano due giorni alla sfida tra Lazio e Sampdoria, in programma sabato all’Olimpico alle 20:45. Prosegue la preparazione dei blucerchiati sotto gli occhi attenti di mister Giampaolo che, oggi, hanno svolto il penultimo allenamento pomeridiano. Come riportato dai canali ufficiali del club, dopo la riunione in sala video la squadra è scesa in campo per svolgere un’esercitazione tecnico tattica. Sebastian Giovinco ha svolto un allenamento differenziato prima in palestra e poi sul campo mentre Manolo Gabbiadini ha proseguito l'iter riabilitativo. Per quanto riguarda Stefano Sensi, è arrivato il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto. Il centrocampista ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra. Dovrà effettuare anche lui un percorso di riabilitazione. La squadra scenderà di nuovo in campo domani mattina per l’ultimo allenamento, nel pomeriggio è prevista la partenza per la Capitale.

