San Paolo, il ds Belmonte: "Ecco tutti i dettagli dell'affare di Marcos Antonio"

Manca solo l'ufficialità, ma Marcos Antonio sarà presto a tutti gli effetti un nuovo giocatore del San Paolo. Dopo aver passato l'ultima stagione in prestito al PAOK, il centrocampista della Lazio ripartirà immediatamente. In un'intervista rilasciata a TNT Sports, il direttore sportivo del club brasiliano Carlos Belmonte ha spiegato i dettagli dell'affare. Questo ciò che ha detto: “Pagheremo 150.000 euro per il prestito fino alla metà del prossimo anno. Poi abbiamo l'obbligo di acquistarlo per 4,2 milioni di euro pagabili in tre anni. Quest'opzione è legata a un obiettivo. Se giocherà il 50% delle partite, per almeno 45 minuti, avremo l'obbligo di acquistarlo. Crediamo che se riuscirà a completare quest'obiettivo, allora potrà essere considerato un giocatore da prima squadra e finalizzeremo il trasferimento a titolo definitivo. Abbiamo già l'accordo anche con il calciatore nel caso in cui lo dovessimo riscattare: gli faremo un contratto di tre anni. Al momento, però, pagheremo solo 150mila euro".