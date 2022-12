Sanremo 2023, svelato il cast completo. E tra i concorrenti un po' di Lazio...

Fonte: TuttoGossipNews.it

In diretta al TG1 delle 13.30 Amadeus ha svelato i prossimi big in gara a Sanremo. Grande attesa per il Festival che si annuncia da record, ci sarà dal 7 all’11 Febbraio 2023 con la conferma di Amadeus come conduttore e direttore artistico, Chiara Ferragni presenza annunciata per la prima e l’ultima puntata e Gianni Morandi co-conduttore per tutte e cinque le serate. 22 cantanti in gara come nel 2022 e ben 6 i giovani in gara, la metà dei finalisti di Sanremo giovani per un totale di 28 cantanti in gara. Ecco l'elenco completo, in cui trova spazio anche una cantante di dichiarata fede biancoceleste... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > CAST SANREMO <

