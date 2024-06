Sarri: "Presto tornerò in panchina. C'era stata una trattativa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista a Sky Sport in cui Maurizio Sarri ha confessato la propria delusione per le mancate chiamate da parte di un paio di società, il tecnico ex fra le altre di Lazio e Juve ha parlato anche del tema legato al suo futuro:

Quando rivedremo Sarri in panchina?

"Speriamo il prima possibile, ho fatto i primi due mesi tra problemi familiari ed il resto in cui non ho avuto grandi nostalgie per il calcio. Adesso la voglia sta ricrescendo e quindi penso che tra un mese o due scalpiterò. Penso sia difficile a questo punto del mercato trovare una soluzione che non sia quella estera ma faccio fatica ad andare all'estero".

Si era parlato del Siviglia...

"C'è stato un minimo di trattativa ma loro avevano esigenze diverse dalle mie quindi non è andata molto avanti".